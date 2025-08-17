GRABADO el 17-08-2025

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión

El domingo 17 de agosto de 2025, los bolivianos concurrieron a las urnas en unas elecciones generales decisivas para elegir presidente y renovar el Congreso, en un contexto de profunda crisis económica, marcada por una inflación de casi el 23 (la más alta en 40 años), escasez de combustible y divisas.



Esta jornada podría significar el fin del dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), gobernante desde 2006 bajo Evo Morales, ahora debilitado por divisiones internas y la inhabilitación del expresidente para postularse.



Las encuestas ubicaban como favoritos a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, aunque sin alcanzar el 30 del apoyo. Aproximadamente el 25 de los votantes seguían indecisos .



Se proyecta una eventual segunda vuelta el 19 de octubre si ningún candidato supera el 40 con al menos una ventaja de 10 puntos.

Evo Morales, enfrentado con Arce y fuera de carrera, llamó al voto nulo, profundizando la fragmentación del escenario electoral.



