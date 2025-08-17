GRABADO el 17-08-2025

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión

El domingo 17 de agosto de 2025, los bolivianos concurrieron a las urnas en unas elecciones generales decisivas para elegir presidente y renovar el Congreso, en un contexto de profunda crisis económica, marcada por una inflación de casi el 23  (la más alta en 40 años), escasez de combustible y divisas.

Esta jornada podría significar el fin del dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), gobernante desde 2006 bajo Evo Morales, ahora debilitado por divisiones internas y la inhabilitación del expresidente para postularse.

Las encuestas ubicaban como favoritos a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, aunque sin alcanzar el 30  del apoyo. Aproximadamente el 25  de los votantes seguían indecisos .

Se proyecta una eventual segunda vuelta el 19 de octubre si ningún candidato supera el 40  con al menos una ventaja de 10 puntos.
Evo Morales, enfrentado con Arce y fuera de carrera, llamó al voto nulo, profundizando la fragmentación del escenario electoral.

noticiashoy breakingnews Bolivia elecciones2025 MAS SamuelDoriaMedina JorgeQuiroga crisisboliviana inflación cambioPolítico

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿Qué esconde el Cártel de los Soles y por qué EE.UU. los persigue? RADAR24 CLIPS.

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión.

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero.

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS.

EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión.

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS.

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA  Noticiero.

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión.

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión.

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero.

La REACCIÓN de PUTIN al ver el BOMBARDERO B-2 sobrevolando su cabeza Gestión.

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO.

ULTIMA HORA: DESANTIS ANUNCIA SEGUNDA CÁRCEL PARA DEPORTACIONES EN FLORIDA RADAR24.

Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión.

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

¿Qué esconde el Cártel de los Soles y por qué EE.UU. los persigue? RADAR24 CLIPS

video

Elecciones en Bolivia se disputan entre Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Gestión

video

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero

video

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS

video

EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión

video

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS

video

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA  Noticiero

video

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión

video

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión

video

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero

video

La REACCIÓN de PUTIN al ver el BOMBARDERO B-2 sobrevolando su cabeza Gestión

video

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO

video

ULTIMA HORA: DESANTIS ANUNCIA SEGUNDA CÁRCEL PARA DEPORTACIONES EN FLORIDA RADAR24

video

Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión

video

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo