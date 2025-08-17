GRABADO el 17-08-2025

¿Qué esconde el Cártel de los Soles y por qué EE.UU. los persigue? RADAR24 CLIPS

Alfredo Flores, director de la ONG CiudadaníaSinFronterasVenezolana, reveló los presuntos vínculos del presidente NicolásMaduro con el CártelDeLosSoles y advirtió sobre el creciente temor del régimen tras el anuncio de EstadosUnidos de duplicar la recompensa por su captura a 50 millonesdedólares. Según Flores, en la fronteravenezolana se han intensificado los controlesmilitares: actualmente hay 12 puntos de revisión antes de llegar al centro del país, lo que demuestra el nerviosismo del chavismo ante cualquier ingreso no monitoreado.



