GRABADO el 31-10-2025

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral

La segunda edición del Foro de Empleo Juvenil, organizado por Arcos Dorados y SEMANAeconómica, presentó los resultados del estudio Situación y aspiración del empleo juvenil en Lima. El informe elaborado por el investigador de la Universidad del Pacífico, Oswaldo Molina, junto a Datum Internacional, permitió conocer las necesidades y expectativas de los jóvenes respecto a sus oportunidades laborales.





El espacio reunió a líderes y ejecutivos para abordar el impacto del retroceso en la empleabilidad de los jóvenes y las vías para revertir esta situación desde los sectores público y privado.





En este foro participaron:





José Carlos Andrade, Gerente General de Arcos Dorados Perú

Enrique Medina, Head de Talento Cultura de BBVA en Perú

Fátima Almeyda, Gerente General de Crea Perú

Julio Cárdenas, Director General del Instituto ELITEC.

Oswaldo Molina, Investigador de la Universidad del Pacífico

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral

