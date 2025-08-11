GRABADO el 11-08-2025

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO

Desde las 4 p.m., el cuerpo del senador y precandidato presidencial del CentroDemocrático, MiguelUribeTurbay, llegará al CongresodeColombia para ser velado en cámaraardiente en los días previos a su funeral. Este acto solemne reunirá a líderes políticos, familiares, amigos y ciudadanos que desean rendirle un último homenaje.



El Congresocolombiano informó que las exequias serán oficiadas por el cardenal primado de Colombia, JoséLuisRuedaAparicio, en una ceremonia que promete congregar a miles de asistentes y transmitir un profundo mensaje de unidad nacional. La misa se llevará a cabo en el Salón Elíptico, espacio tradicional donde se honra a las personalidades más influyentes del país.



El fallecimiento de MiguelUribeTurbay ha generado una ola de condolencias en todo el territorio colombiano. Como senador y candidato presidencial, su carrera estuvo marcada por una fuerte defensa de los valores democráticos, la transparencia y la seguridad ciudadana. Su partida deja un vacío en la política nacional y en las filas del CentroDemocrático.



EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.

