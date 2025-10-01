GRABADO el 01-10-2025

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible"

BrandedContent La Universidad Norbert Wiener lanzó su propuesta Wiener 100 Virtual, pensada para adultos trabajadores que desean crecer profesionalmente sin dejar de laborar.

Con el respaldo de Arizona State University, esta modalidad 100 online ofrece:

Carreras en Negocios, Ingeniería, Derecho y Psicología.
Certificaciones progresivas desde el primer ciclo.
Un Coach de Éxito Estudiantil que acompaña en todo el camino.
Mallas curriculares modulares que permiten equilibrar estudio, trabajo y familia.

Conoce más sobre Wiener 100 Virtual aquí https://www.uwiener.edu.pe/

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Enalta Wine Fest: Un evento exclusivo para clientes BCP.

UPN: Hemos incorporado contenidos de sostenibilidad ambiental y social para los estudiantes.

Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú.

Edenred: Buscamos cerrar la brecha para cubrir la alimentación de los trabajadores.

Carpool SE con Lexus: "Queremos acompañar a nuestros clientes a que cumplan sus objetivos".

Alto rendimiento vs. burnout: ¿cómo equilibrar la productividad y el bienestar? Club del Talento.

Volvo EX90: el nuevo SUV 100 eléctrico llega al Perú.

USS: Estamos comprometidos con el desarrollo de la educación superior en las regiones.

