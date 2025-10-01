GRABADO el 01-10-2025

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible"

BrandedContent La Universidad Norbert Wiener lanzó su propuesta Wiener 100 Virtual, pensada para adultos trabajadores que desean crecer profesionalmente sin dejar de laborar.



Con el respaldo de Arizona State University, esta modalidad 100 online ofrece:



Carreras en Negocios, Ingeniería, Derecho y Psicología.

Certificaciones progresivas desde el primer ciclo.

Un Coach de Éxito Estudiantil que acompaña en todo el camino.

Mallas curriculares modulares que permiten equilibrar estudio, trabajo y familia.



Conoce más sobre Wiener 100 Virtual aquí https://www.uwiener.edu.pe/

