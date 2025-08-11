GRABADO el 11-08-2025

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión

Un nuevo ataque de Israel en la FranjadeGaza ha provocado indignación internacional. Según reportó AlJazeera, cinco miembros de su equipo periodístico fueron asesinados selectivamente por las FuerzasdeDefensadeIsrael durante un bombardeo contra su carpa en CiudaddeGaza. Entre las víctimas se encontraban dos corresponsales y dos camarógrafos, quienes se encontraban en la entrada principal del hospital AlShifa documentando la crisis humanitaria.



En un comunicado, AlJazeera calificó el ataque como otro flagrante y premeditado atentado contra la libertaddeprensa. La agencia qatarí denunció que se trató de un asesinato selectivo que pone en evidencia los riesgos extremos que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto.



Por su parte, la inteligencia israelí confirmó que la muerte de los reporteros no fue accidental. Aseguró que AnasAlSharif, uno de los fallecidos, era jefe de una célula terrorista de Hamás, acusado de planificar ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes, y de poseer documentos que demostrarían su implicación directa con el grupo palestino.



noticiashoy breakingnews Israel FranjadeGaza AlJazeera FuerzasdeDefensadeIsrael hospitalAlShifa libertaddeprensa Hamás AnasAlSharif conflictoIsraelPalestina bombardeo periodistas Gaza ataquepremeditado



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.

Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.

Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.

Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.