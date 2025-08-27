GRABADO el 27-08-2025

Buscan identificar a sujeto que robó una bicicleta

Cámaras de seguridad de un edificio multiusos ubicado en la cuadra 1 de la avenida Fátima en Trujillo registraron a un ladrón de una bicicleta estacionada dentro del inmueble.



Este robo fue las 12 y 07 de la tarde del lunes 25 de agosto, mientras su propietario se encontraba trabajando en el lugar.



Según contó el agraviado, al sujeto que aparece en imagen ya lo había visto en otras ocasiones por el lugar. Refiere que su bicicleta por las características está valorizada en aproximadamente mil soles.



De acuerdo con el video, el ladrón vestía una casaca color azul una gorra roja, en segundos retira la bicicleta y se la lleva manejando, además de ir jalando otra.



El joven agraviado pide ayuda para recuperar su bicicleta, para cualquier información pueden comunicarse al: 956375788.



