Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo
Cinco personas resultaron heridas tras el despiste de un auto que se dirigía a la ciudad de Huamachuco.
El accidente de tránsito se produjo en la carretera de penetración a la sierra liberteña a la altura del cruce conocido como tableros peruanos en el distrito de Laredo.
El conductor del vehículo siniestrado fue identificado como Nicolás Quezada Tumbajulca, quien transportaba a cuatro personas, según la información policial, realizaba el servicio de colectivo hacia el interior de la región.
Los heridos fueron conducidos en ambulancias del Samu y en patrulleros de serenazgo del distrito a una clínica local. Se tratan de: Eusebio Quezada Tumbajulca, Mauricio Peña, Carmen Miguel Bermúdez y Nolberto Gaspar Céspedes de 25 años.
El auto terminó volcado en una acequia al costado de la carretera, donde los vehículos transitan a velocidad. La investiga las causas de este accidente.
