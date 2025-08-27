GRABADO el 27-08-2025

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo

Cinco personas resultaron heridas tras el despiste de un auto que se dirigía a la ciudad de Huamachuco.



El accidente de tránsito se produjo en la carretera de penetración a la sierra liberteña a la altura del cruce conocido como tableros peruanos en el distrito de Laredo.



El conductor del vehículo siniestrado fue identificado como Nicolás Quezada Tumbajulca, quien transportaba a cuatro personas, según la información policial, realizaba el servicio de colectivo hacia el interior de la región.



Los heridos fueron conducidos en ambulancias del Samu y en patrulleros de serenazgo del distrito a una clínica local. Se tratan de: Eusebio Quezada Tumbajulca, Mauricio Peña, Carmen Miguel Bermúdez y Nolberto Gaspar Céspedes de 25 años.



El auto terminó volcado en una acequia al costado de la carretera, donde los vehículos transitan a velocidad. La investiga las causas de este accidente.



Desde Cosmos Perú

