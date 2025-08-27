GRABADO el 27-08-2025

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo

Cinco personas resultaron heridas tras el despiste de un auto que se dirigía a la ciudad de Huamachuco.

El accidente de tránsito se produjo en la carretera de penetración a la sierra liberteña a la altura del cruce conocido como tableros peruanos en el distrito de Laredo.

El conductor del vehículo siniestrado fue identificado como Nicolás Quezada Tumbajulca, quien transportaba a cuatro personas, según la información policial, realizaba el servicio de colectivo hacia el interior de la región.

Los heridos fueron conducidos en ambulancias del Samu y en patrulleros de serenazgo del distrito a una clínica local. Se tratan de: Eusebio Quezada Tumbajulca, Mauricio Peña, Carmen Miguel Bermúdez y Nolberto Gaspar Céspedes de 25 años.

El auto terminó volcado en una acequia al costado de la carretera, donde los vehículos transitan a velocidad. La investiga las causas de este accidente.

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

