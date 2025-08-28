GRABADO el 28-08-2025

Dos muertos y dos heridos en enfrentamiento con la policía

Dos presuntos delincuentes muertos y otros dos resultaron heridos tras un enfrentamiento a tiros con la policía en el sector Inca, distrito de Chao en la provincia de Virú.



Los heridos fueron identificados como Carlos Benites Castillo y Alizar Trujillo Aburto, quienes resultaron con impactos de bala y fueron trasladados a un centro de salud. Mientras que uno de los fallecidos es Carlos Ramos García de 26, quien, por versión policial, presenta antecedentes.



Según explicó el jefe de la división policial Virú, Jesús Hidalgo, la balacera se produjo cuando efectivos patrullaban la zona como parte de un operativo de refuerzo solicitado por el alcalde de chao, por denuncias de constantes asaltos.



De acuerdo con la información policial, los presuntos delincuentes se desplazaban en un mototaxi y abrieron fuego contra los efectivos. En la intervención se incautaron dos armas de fuego, una escopeta retrocarga y un arma de puño. Las diligencias continúan para identificar al segundo fallecido, quien no portaba documentos.



