GRABADO el 27-08-2025

Detonan explosivo en inmueble de la urb. Pesqueda

Los criminales siguen acechando, esta vez una familia es el blanco de extorsionadores que detonaron un explosivo en este inmueble ubicado en la calle 5 de abril en el sector 3 de la urbanización Pesqueda en Trujillo. El ataque se registró cerca de las once de la noche del lunes.



En el lugar, los ocupantes de la vivienda evitaron dar detalles, pero según los vecinos, el propietario tendría un negocio dedicado al rubro del transporte.



Una moradora pidió que el patrullaje de serenazgo se refuerce por las noches, pues sujetos de mal vivir merodean por la zona. Por versión de un testigo, al escuchar el estruendo por la explosión, vieron a dos sujetos en una moto huyendo raudamente.



La policía llegó al lugar del atentado para iniciar la investigación de este hecho que obedecería a un caso de extorsión. Se conoció que los delincuentes estarían exigiendo una fuerte suma de dinero.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Manchis se convierte en heroína al frustrar atentado con dinamita.

Buscan identificar a sujeto que robó una bicicleta.

Serenos intervienen a consumidores de sustancias tóxicas.

Detonan explosivo en inmueble de la urb. Pesqueda.

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo.

COER brindará ayuda a pescadores afectados por oleajes.

Santuario de Guadalupe será restaurado con inversión de s 30 millones.

Poste a punto de colapsar en urb. Primavera.

PNP desarticula banda criminal La Jauría.

Partido de fútbol terminó en gresca entre jugadores y árbitros.

Pasajero dejó 28 kg de droga en Terrapuerto.

Investigan a sospechoso de robo de joyas valorizadas en s/150 mil.

Semana regional de la lactancia materna amor que nutre y protege al país.

Trujillo, Chepén y Pacasmayo con temperaturas de 18 grados.

Cierran local e intervienen a dos requisitoriados.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.