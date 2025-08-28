GRABADO el 28-08-2025

Abuelita muere en incendio tras caer una vela en su vivienda

Una vela encendida habría originado un incendio fatal en una vivienda ubicada en la calle Manuel Cedeña, en el distrito de La Esperanza. El siniestro ocurrió pasadas las 10 de la noche de ayer y dejó como saldo la muerte de una mujer de 84 años, identificada como Gabriela Namoc Cabos, quien no logró escapar de las llamas.

Según el testimonio de su hijo, la familia no contaba con servicio de energía eléctrica, por lo que acostumbraban a alumbrarse con velas. Una de ellas habría caído accidentalmente y provocado el fuego que consumió en pocos minutos toda la vivienda.

Vecinos de la zona señalaron que la víctima, quien sufría de discapacidad y se desplazaba en silla de ruedas, vivía sola desde hace varios años. Esta condición habría impedido que pudiera salir a tiempo para ponerse a salvo. Los moradores también indicaron que solía alumbrarse con velitas cada noche.

Hasta el lugar llegaron brigadistas del COER La Libertad, quienes constataron que la casa quedó reducida a cenizas. Entre los restos se encontró la silla de ruedas calcinada y un balón de gas que, por fortuna, no explotó de haber ocurrido, la tragedia habría tenido consecuencias aún mayores.

El hijo de la fallecida pidió ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para superar este duro momento, poniendo a disposición un número de contacto para quienes deseen brindar apoyo. En tanto, se evalúa el tipo de asistencia que se otorgará a los deudos.

Finalmente, un ING. Eduardo Guzmán del COER recomendó a la población evitar el uso de velas en lugares con materiales inflamables. Señaló que, de ser estrictamente necesario, estas deben colocarse sobre un recipiente con agua para reducir los riesgos.

