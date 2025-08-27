GRABADO el 27-08-2025

Manchis se convierte en heroína al frustrar atentado con dinamita

Una perrita llamada Manchis se convirtió en heroína al frustrar un atentado con dinamita en la vivienda del periodista Carlos Mesías Zárate, ubicada en prolongación Angamos en el distrito de Huaral en Lima.



El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo, cuando delincuentes arrojaron un cartucho encendido al interior de la vivienda, sin embargo, el can reaccionó rápidamente, y utilizando su hocico y patas logró apagar el artefacto antes que detonara.



Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el animal desciende hasta donde cayó el artefacto y consigue neutralizarlo, evitando una tragedia.



La policía nacional y agentes de la unidad de desactivación de explosivos (UDEX) llegaron hasta el lugar y vienen investigando el atentado, que estaría vinculado a las amenazas que el periodista habría recibido días anteriores.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

