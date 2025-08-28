GRABADO el 28-08-2025

Poste en mal estado amenaza viviendas y a transeúntes

Un poste de telefonía en evidente estado de deterioro preocupa a los vecinos del distrito de El Porvenir, en la intersección de la avenida Pumacahua con la avenida Libertad. La base de la estructura se encuentra completamente dañada desde que en 2019 un vehículo impactara contra ella. Actualmente, el poste solo se sostiene por cables de fierro y tendido eléctrico, lo que lo convierte en un riesgo latente para la población.



La situación afecta directamente a una vivienda de dos pisos ubicada en la esquina, cuyos ocupantes serían los principales perjudicados en caso de colapso. El propietario de la casa señaló que el poste lleva más de cinco años en estas condiciones y que, pese a haber presentado documentos a la empresa responsable solicitando una solución, hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.



Los vecinos demandan la urgente atención de las autoridades y de la empresa de telefonía para reemplazar la estructura y evitar una tragedia.



Además del peligro para la vivienda, el poste constituye un riesgo para los transeúntes y conductores que circulan diariamente por la zona, donde en cualquier momento podría producirse un accidente mayor.



