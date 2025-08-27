GRABADO el 27-08-2025

Serenos intervienen a consumidores de sustancias tóxicas

Con el fin de liberar distintas zonas tomadas por personas que consumen sustancias tóxicas y que vienen cometiendo actos delictivos en el distrito de laredo, personal de serenazgo de la municipalidad efectuó un operativo nocturno.

Durante el recorrido en la zona rural y urbana de laredo, los agentes intervinieron a once sujetos que se encontraban consumiendo estupefacientes en la avenida El Ángel, conocida como La reja negra.

Con el uso de drones, también llegaron a los cañaverales que se ubican a espaldas del sector Víctor Raúl, donde intervinieron a nueve personas, a quienes se les encontraron sustancias tóxicas. Todos ellos fueron conducidos a la comisaría de la jurisdicción para su identificación.

