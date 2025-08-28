GRABADO el 28-08-2025

Trabajadores del Iren exigen cambio de autoridades

Trabajadores del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) La Libertad realizaron un plantón en los exteriores de la institución para denunciar presuntas irregularidades cometidas por parte de sus funcionarios. Los manifestantes exigieron una pronta solución a los problemas que, según indicaron, afectan tanto a pacientes como al personal de salud y administrativo.



La doctora Patricia Coral, médico radióloga del IREN, expresó su preocupación por el bajo nivel de ejecución presupuestal en el presente año. Precisó que hasta la fecha solo se ha utilizado el 33 del presupuesto asignado, lo que genera un déficit en la adquisición de medicamentos para los pacientes oncológicos.



Coral advirtió que esta situación golpea directamente a más de 9 millones de pacientes asegurados, quienes deben cubrir de su propio bolsillo medicamentos de alto costo. Familiares de los pacientes oncológicos señalaron que, en algunos casos, el gasto mensual llega a los 3 mil soles, cifra imposible de asumir para la mayoría de familias.



Durante la protesta, representantes de los trabajadores administrativos denunciaron también casos de hostigamiento laboral que afectarían a por lo menos nueve servidores. Por esta razón, demandaron el cambio de las actuales autoridades del instituto, a quienes responsabilizan de generar un ambiente hostil y de desatender las necesidades básicas de funcionamiento.



Finalmente, la doctora Coral recordó que el gobernador regional, César Acuña, ya habría autorizado el relevo del director y de los funcionarios cuestionados sin embargo, la disposición aún no se cumple.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Dos muertos y dos heridos en enfrentamiento con la policía.

Detonan explosivo en hostal en la localidad de Casa Grande.

Trabajadores del Iren exigen cambio de autoridades.

Abuelita muere en incendio tras caer una vela en su vivienda.

Presentan expedientes técnicos para áreas de conservación ambiental.

Manchis se convierte en heroína al frustrar atentado con dinamita.

Buscan identificar a sujeto que robó una bicicleta.

Serenos intervienen a consumidores de sustancias tóxicas.

Detonan explosivo en inmueble de la urb. Pesqueda.

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo.

COER brindará ayuda a pescadores afectados por oleajes.

Santuario de Guadalupe será restaurado con inversión de s 30 millones.

Poste a punto de colapsar en urb. Primavera.

PNP desarticula banda criminal La Jauría.

Partido de fútbol terminó en gresca entre jugadores y árbitros.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.