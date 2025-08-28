GRABADO el 28-08-2025

Trabajadores del poder judicial acataron paro nacional

Los trabajadores del poder judicial paralizaron sus labores por 24 horas. En Trujillo, el personal se apostó en los exteriores de la Corte de Justicia en Natasha Alta.



La medida obedece al incumplimiento del cuarto tramo de su escala remunerativa, además del cambio de régimen a los trabajadores cas.



En la libertad, cerca de 1600 trabajadores acataron el paro. El dirigente del sindicato acotó que no descartan radicalizar su medida de lucha con una huelga.



Tras el paro, no hubo atención a los usuarios, algunas audiencias se realizaron de forma virtual.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Poste en mal estado amenaza viviendas y a transeúntes.

Funcionario niega acusaciones tras intervención policial.

Trabajadores del poder judicial acataron paro nacional.

Presunto ladrón fue detenido y golpeado por comerciantes.

Dos muertos y dos heridos en enfrentamiento con la policía.

Detonan explosivo en hostal en la localidad de Casa Grande.

Trabajadores del Iren exigen cambio de autoridades.

Abuelita muere en incendio tras caer una vela en su vivienda.

Presentan expedientes técnicos para áreas de conservación ambiental.

Manchis se convierte en heroína al frustrar atentado con dinamita.

Buscan identificar a sujeto que robó una bicicleta.

Serenos intervienen a consumidores de sustancias tóxicas.

Detonan explosivo en inmueble de la urb. Pesqueda.

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo.

COER brindará ayuda a pescadores afectados por oleajes.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.