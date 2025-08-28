GRABADO el 28-08-2025

Trabajadores del poder judicial acataron paro nacional

Los trabajadores del poder judicial paralizaron sus labores por 24 horas. En Trujillo, el personal se apostó en los exteriores de la Corte de Justicia en Natasha Alta.

La medida obedece al incumplimiento del cuarto tramo de su escala remunerativa, además del cambio de régimen a los trabajadores cas.

En la libertad, cerca de 1600 trabajadores acataron el paro. El dirigente del sindicato acotó que no descartan radicalizar su medida de lucha con una huelga.

Tras el paro, no hubo atención a los usuarios, algunas audiencias se realizaron de forma virtual.

Desde Cosmos Perú

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

