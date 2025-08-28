GRABADO el 28-08-2025

Presentan expedientes técnicos para áreas de conservación ambiental

La riqueza natural del Cerro La Botica, en el distrito de Cachicadán, provincia Santiago de Chuco, sigue dando pasos firmes hacia su conservación. Un reciente inventario identificó 40 especies de flora medicinal, entre las que destacan la muña, panisara, hierba del toro y pie de perro, utilizadas tradicionalmente por la población local.

La Gerencia Regional del Ambiente presentó y socializó ante los pobladores de Cachicadán el expediente técnico para el Área de Conservación Ambiental (ACA), acompañado de una propuesta de ordenanza municipal.

La iniciativa busca establecer una figura legal de protección que permita garantizar la preservación de los ecosistemas presentes en el Cerro La Botica. Además, se hizo la entrega de mil plantas ornamentales.

En paralelo, avanza la propuesta para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Bosques Interandinos del Marañón Provincia de Bolívar, que abarcará más de 50 mil hectáreas en los distritos de Longotea, Ucuncha y Bolívar.

Este proyecto, respaldado por talleres participativos y estudios técnicos preliminares, será presentado oficialmente ante el SERNANP con el apoyo de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional, marcando un hito en la protección de los ecosistemas interandinos y el futuro ambiental de la región.

