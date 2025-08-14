GRABADO el 14-08-2025

TRUMP lanza amenaza a PUTIN: ¿Qué se espera de la CUMBRE entre EE.UU. y RUSIA en ALASKA? Gestión

Lo que comenzó como una cumbreexploratoria para tender puentes hacia la paz ha dado un giro inesperado. El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, lanzó un nuevo ultimátum contra el presidente de Rusia, VladimirPutin, advirtiendo que si no acepta poner fin a la guerraenUcrania este viernes, habrá consecuencias.



Trump confirmó que, si la reunión con Putin en Alaska sale bien, buscará organizar de inmediato una segunda cumbre que incluya al presidente de Ucrania, VolodymyrZelensky. Según el mandatario estadounidense, el encuentro inicial puede lograr grandes cosas y preparar el terreno para futuras negociaciones.



Más temprano, Trump sostuvo una reuniónvirtual con el canciller de Alemania, FriedrichMerz, Zelensky y otros líderes europeos, donde dejó claro que las cuestiones territoriales de Ucrania no pueden ni serán negociadas por nadie más que por el presidente ucraniano. Este respaldo reafirma la postura de EEUU y sus aliados de la UE frente a Moscú.



DonaldTrump, VladimirPutin, VolodymyrZelensky, GuerraEnUcrania, CumbreAlaska, PoliticaInternacional, UltimatumTrump, CrisisUcrania, NoticiasInternacionales, LideresMundiales, UnionEuropea, NegociacionesDePaz, ConflictoRusiaUcrania, FriedrichMerz, CumbreTrumpPutin, NoticiasDeHoy, PoliticaMundial, Rusia, Ucrania, EstadosUnidos



