EE.UU. DESPLIEGA BOMBARDEROS B-52 EN EL CARIBE FRENTE A LAS COSTAS DE VENEZUELA Gestión
La tensión entre EstadosUnidos y Venezuela alcanza un nuevo punto crítico. Tres bombarderosB-52 de la Fuerza Aérea estadounidense fueron avistados realizando maniobras estratégicas cerca de Los Roques, en el mar Caribe.
Su presencia se interpreta como una advertencia militar al régimen de Nicolás Maduro, luego de que fuerzas norteamericanas destruyeran una presunta narcolancha vinculada al chavismo.
En respuesta, milicias y fuerzas armadas venezolanas se desplegaron en Caracas y Miranda, en lo que el gobierno denomina un operativo para proteger escuelas, hospitales y comunidades.
El conflicto se intensifica mientras Washington insiste en que Maduro lidera una red de narcotráfico internacional, y Caracas denuncia una violación a su soberanía.
El principal aliado de Venezuela en estos momentos es Donald Trump.
