LA ESCALADA QUE SACUDE ASIA: ¿POR QUÉ ESTALLÓ EL CONFLICTO ENTRE PAKISTÁN Y AFGANISTÁN? Gestión
La tensión en la frontera entre Pakistán y Afganistán escaló con nuevos enfrentamientos que ya dejan decenas de soldados y civiles muertos, y ambos países reportan pérdidas significativas. Las hostilidades, que ya alcanzan su segunda semana, ocurrieron luego de explosiones en Kabul que el gobierno talibán atribuye a Islamabad. En represalia, Kabul lanzó una ofensiva en la frontera sur, lo que provocó que Pakistán respondiera prometiendo una acción contundente.
El comandante talibán Haji Jalid afirma que los muyahidines respondieron a los ataques paquistaníes con un contraataque simultáneo a lo largo de toda la frontera. Además, el director de información del distrito afgano de Spin Boldak declaró que aunque no buscan invadir, responderán "igual que lo hicieron con la Unión Soviética y EE. UU.". Las acusaciones mutuas sobre refugio a grupos insurgentes, como el TTP, y los constantes bombardeos y fuego cruzado, reflejan una crisis geopolítica que amenaza con desbordarse en la región.
Pakistán Afganistán Frontera ChoqueFrontal ConflictoAsia ViolenciaFronteriza TensionesRegional AtaquesCruzados GuerraFrontal NoticiasInternacionales
