GRABADO el 16-10-2025

LOS BOMBARDEROS B-52 ADVIERTEN A MADURO Y EXHIBEN LA SUPERIORIDAD MILITAR DE EE.UU. RadarClips

El comandante Jesús Romero, ex oficial de inteligencia de EE.UU., señaló que la presencia de los bombarderos B-52 en el Caribe representa un mensaje directo de poder y advertencia al régimen de Nicolás Maduro. Explicó que estos aviones, conocidos como rompebúnker, simbolizan la capacidad estadounidense de ejecutar ataques de precisión contra objetivos estratégicos, incluso a gran distancia. Romero añadió que el sobrevuelo de estas aeronaves fue una demostración calculada de superioridad militar, que prácticamente se burló del cielo venezolano, evidenciando las limitadas capacidades defensivas de Caracas frente a una eventual ofensiva aérea norteamericana.



EEUU Venezuela Maduro Pentágono FuerzaAérea Caribe BombarderosB52



Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

