GRABADO el 16-10-2025

Noticias 16 de octubre:¿TRUMP LANZA EL GOLPE FINAL? Noticiero

EEUU Venezuela Trump Maduro Israel Netanyahu Noticias Noticiero Geopolítica Latinoamérica México Uruguay
El presidente venezolano Nicolás Maduro pidió al pueblo estadounidense evitar una guerra y alertó sobre posibles acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, tras la autorización de Donald Trump para operaciones especiales en el Caribe. La medida estadounidense aumenta la tensión en la región y refuerza la estrategia de presión sobre el régimen chavista.
En Venezuela, el dirigente oficialista Diosdado Cabello acusó a la opositora María Corina Machado de ofrecer el control del gas venezolano a un empresario noruego a cambio de apoyo para recibir el Premio Nobel de la Paz, en un contexto de intensa polémica internacional sobre el galardón.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reafirmó su compromiso de repatriar hasta el último de los rehenes fallecidos en Gaza, durante una ceremonia en memoria de las víctimas de la guerra en la Franja, mientras continúa la tensión humanitaria en la región.
En México, la Fiscalía de Tijuana fue atacada con drones que lanzaron explosivos artesanales sobre el edificio y vehículos estacionados, sin reportarse heridos, reflejando la creciente sofisticación y violencia de grupos criminales en la frontera norte.
En Uruguay, el Senado aprobó la histórica ley de muerte digna para enfermos terminales, convirtiendo al país en el primero de América Latina en autorizar este procedimiento bajo estrictos protocolos médicos y supervisión legal, consolidando su liderazgo en derechos progresistas en la región.

EEUU Venezuela Trump Maduro Israel Netanyahu México Tijuana Uruguay LeyMuerteDigna CIA Guerra Noticias Noticiero Gestión Latinoamérica

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

