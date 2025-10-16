GRABADO el 16-10-2025

Noticias 16 de octubre:¿TRUMP LANZA EL GOLPE FINAL? Noticiero

EEUU Venezuela Trump Maduro Israel Netanyahu Noticias Noticiero Geopolítica Latinoamérica México Uruguay

El presidente venezolano Nicolás Maduro pidió al pueblo estadounidense evitar una guerra y alertó sobre posibles acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, tras la autorización de Donald Trump para operaciones especiales en el Caribe. La medida estadounidense aumenta la tensión en la región y refuerza la estrategia de presión sobre el régimen chavista.

En Venezuela, el dirigente oficialista Diosdado Cabello acusó a la opositora María Corina Machado de ofrecer el control del gas venezolano a un empresario noruego a cambio de apoyo para recibir el Premio Nobel de la Paz, en un contexto de intensa polémica internacional sobre el galardón.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reafirmó su compromiso de repatriar hasta el último de los rehenes fallecidos en Gaza, durante una ceremonia en memoria de las víctimas de la guerra en la Franja, mientras continúa la tensión humanitaria en la región.

En México, la Fiscalía de Tijuana fue atacada con drones que lanzaron explosivos artesanales sobre el edificio y vehículos estacionados, sin reportarse heridos, reflejando la creciente sofisticación y violencia de grupos criminales en la frontera norte.

En Uruguay, el Senado aprobó la histórica ley de muerte digna para enfermos terminales, convirtiendo al país en el primero de América Latina en autorizar este procedimiento bajo estrictos protocolos médicos y supervisión legal, consolidando su liderazgo en derechos progresistas en la región.



EEUU Venezuela Trump Maduro Israel Netanyahu México Tijuana Uruguay LeyMuerteDigna CIA Guerra Noticias Noticiero Gestión Latinoamérica



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EL 86 DE VENEZOLANOS NO RECONOCE A MADURO, SEGÚN ENCUESTA I RadarClips.

Noticias 16 de octubre:¿TRUMP LANZA EL GOLPE FINAL? Noticiero.

HNOS. RODRÍGUEZ HABRÍAN NEGOCIADO EN SECRETO CON EE.UU. UNA TRANSICIÓN SIN MADURO RADAR24.

EN VIVO: TRUMP CONFIRMA QUE SE REUNIRÁ CON PUTIN EN BUDAPEST Gestión.

Caracas militarizada: el temor crece mientras EE.UU. mantiene presión RadarClips.

Noticias 16 de octubre: MADURO TEME GUERRA CON EE.UU Noticiero.

LOS BOMBARDEROS B-52 ADVIERTEN A MADURO Y EXHIBEN LA SUPERIORIDAD MILITAR DE EE.UU. RadarClips.

Noticias 15 de octubre: EE.UU. BURLA DEFENSA AÉREA VENEZOLANA Noticiero.

EE.UU. DESPLIEGA BOMBARDEROS B-52 EN EL CARIBE FRENTE A LAS COSTAS DE VENEZUELA Gestión.

LA ESCALADA QUE SACUDE ASIA: ¿POR QUÉ ESTALLÓ EL CONFLICTO ENTRE PAKISTÁN Y AFGANISTÁN? Gestión.

TRUMP AUTORIZA A LA CIA OPERACIONES PARA DERROCAR A MADURO RADAR24.

Noticias 15 de octubre: MADURO Y SUS CRÍMENES CRUZAN FRONTERA Noticiero.

Lluvias extremas golpean a México: muertos, desaparecidos y daños reportados Gestión.

El principal aliado de Venezuela en estos momentos es Donald Trump.

LOÚLTIMO Explosión de coche bomba en Guayaquil deja un muerto y dos heridos Gestión.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.