Noticias 15 de octubre: MADURO Y SUS CRÍMENES CRUZAN FRONTERA Noticiero

El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, hallado enterrado bajo cemento en Santiago de Chile. Las dictaduras cruzan fronteras para imponer el miedo, dijo Boric desde Roma, donde alertó sobre el avance de la dictadura en América Latina.

Las investigaciones apuntan a un crimen con móvil político en el que habrían participado agentes del chavismo y miembros del Tren de Aragua. Boric exigió justicia y afirmó que el caso golpea a toda la región.



En Venezuela, Maduro respondió a EE.UU. tras la destrucción de una lancha con presuntos narcoterroristas, calificando la operación como una amenaza a la soberanía. Tres bombarderos de guerra fueron avistados en el Caribe, mientras el régimen chavista realiza maniobras militares en Caracas y Miranda con apoyo de milicias civiles.



China condenó la acción estadounidense y denunció una violación de las normas internacionales. Beijing instó a resolver conflictos dentro del marco multilateral y reafirmó su respaldo a la estabilidad en América Latina.

Desde Ginebra, la ONU acusó tanto a Hamás como a Israel de cometer violaciones a los derechos humanos pese al alto el fuego en Gaza, advirtiendo que atacar a civiles desarmados constituye un crimen de guerra.



En Colombia, el presidente Gustavo Petro desmintió al ministro de Seguridad de Costa Rica sobre una operación antidroga en el Pacífico. Mostró informes oficiales que detallan la cooperación entre la DEA, la Guardia Costera y la Policía colombiana en la incautación de más de 2,7 toneladas de cocaína.



Boric acusa a Maduro por crimen

Tres bombarderos B-52

Fuerza Aérea de EE.UU

Ojeda símbolo de represión chavista

Maduro responde a EE.UU. por maniobras

China condena acción militar estadounidense

ONU denuncia violaciones en Gaza

Petro contradice versión de Costa Rica

Tren de Aragua bajo sospecha internacional

Tensión crece entre Washington y Caracas

Derechos humanos en riesgo global

Latinoamérica exige justicia y estabilidad

