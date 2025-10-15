GRABADO el 15-10-2025

Noticias 15 de octubre: EE.UU. BURLA DEFENSA AÉREA VENEZOLANA Noticiero

Estados Unidos desplegó bombarderos B-52 cerca de Venezuela y autorizó posibles operaciones encubiertas de la CIA en el Caribe, con el objetivo de presionar al régimen de Nicolás Maduro y atacar redes de narcotráfico vinculadas al Estado. Esta medida intensifica la tensión en la región y marca un nuevo pulso geopolítico en Latinoamérica.



En paralelo, el presidente chileno Gabriel Boric acusó al régimen venezolano del asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Boric advirtió que las dictaduras cruzan fronteras para imponer miedo y exigió justicia internacional para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.



Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu enfrenta un juicio por corrupción, mientras Donald Trump solicitó su indulto, generando atención internacional y poniendo en el foco las tensiones legales y políticas en Oriente Medio.



Además, Rusia atacó infraestructuras de gas en Ucrania, dejando en riesgo la calefacción de millones de personas ante un invierno intenso. Las autoridades locales llamaron a la población a prepararse y extremar las precauciones ante posibles cortes de suministro.



Estos hechos reflejan un escenario internacional marcado por la confrontación directa de Estados Unidos con Venezuela, la presión geopolítica en Oriente Medio y los desafíos energéticos en Europa del Este, que seguirán siendo determinantes en los próximos meses.



EEUU Venezuela Trump Maduro Israel Hamás Rusia Ucrania Geopolítica Noticiero Noticias Gestión Latinoamérica

Desde Diario Gestión

