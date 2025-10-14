GRABADO el 14-10-2025

Explosión de coche bomba en Guayaquil deja un muerto y dos heridos

Una fuerte explosión estremeció el norte de Guayaquil la noche del 14 de octubre. Según informes oficiales, un presunto cochebomba detonó en la avenida Joaquín José Orrantia, cerca del MallDelSol, dejando al menos una persona muerta y dos heridas. El CuerpoDeBomberos y la PolicíaNacional acordonaron el área mientras se investigan las causas del ataque. Aviso: algunas imágenes de este video pueden ser sensibles para algunas audiencias.



Ecuador Guayaquil explosión cochebomba MallDelSol seguridad violencia



Explosión de coche bomba en Guayaquil deja un muerto y dos heridos

