HNOS. RODRÍGUEZ HABRÍAN NEGOCIADO EN SECRETO CON EE.UU. UNA TRANSICIÓN SIN MADURO

Donald Trump confirmó públicamente que autorizó a la CIA a realizar operacionesespeciales en Venezuela, argumentando la lucha contra el narcotráfico y el ingreso de personas vinculadas a delitos graves desde el régimen de NicolásMaduro. Esta revelación desató una ola de reacciones internacionales, mientras el propio Maduro rechazó lo que calificó como una injerencia y un nuevo intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos.



En paralelo, nuevas filtraciones apuntan a una presunta negociación secreta entre los HermanosRodríguez, JorgeRodríguez, DelcyRodríguez, y el gobierno de EEUU, para acordar una transición política sin Maduro al frente del poder. Según un informe publicado por el Miami Herald, los hermanos habrían recurrido a Qatar como mediador y habrían contactado a RichardGrenell, exenviado especial de Donald Trump para Venezuela, en un intento por ofrecer la salida de Maduro a cambio de mantenerse ellos en el poder. La propuesta habría sido presentada en dos ocasiones abril y septiembre, pero finalmente fue rechazada por el senador MarcoRubio y altos funcionarios del Departamento de Estado, quienes insisten en la caída total de toda la cúpula chavista.



Analistas como el coronel retirado ManuelSuperville y la politóloga NancyArellano coinciden en que estas operaciones y filtraciones podrían formar parte de una guerra psicológica dirigida a fracturar el régimen de Maduro desde dentro. Las declaraciones de Trump sobre controlar el mar y avanzar por tierra sugieren un cambio de fase en las acciones encubiertas en el Caribe, enmarcadas en un escenario de creciente presión militar, diplomática y económica.



Mientras tanto, el Parlamento venezolano presidido por Jorge Rodríguez busca denunciar penalmente a Estados Unidos por amenazas y agresiones, reforzando el discurso oficialista frente al creciente aislamiento internacional. En el otro extremo, figuras de la oposición venezolana celebran que se reabra el debate global sobre la legitimidad del régimen y la posibilidad de una transiciónpolítica real.



¿Podría darse una traición interna en el chavismo? ¿Representan los Hermanos Rodríguez una cara aceptable del poder ante Washington? ¿Es esta la antesala de una intervención coordinada o de una negociación internacional silenciosa? Hoy en Radar24 revisamos todos los ángulos de esta historia, los intereses cruzados y el impacto geopolítico que podría tener para la región.



00:05 Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela

03:50 Maduro denuncia injerencia de la CIA

05:45 Manuel Supervielle, coronel en retiro del ejército de EE. UU. explica riesgos de la autorización de Trump

14:17 Funcionarios venezolanos proponen transición sin Maduro

18:04 Jorge Rodríguez anuncia acciones legales contra EE.UU.

19:16 Nancy Arellano, presidenta de Veneactiva analiza el impacto de la CIA en Venezuela

29:58 Cabello acusa a María Corina de comprar Nobel





