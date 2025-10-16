GRABADO el 16-10-2025

Noticias 16 de octubre: MADURO TEME GUERRA CON EE.UU Noticiero

El presidente Nicolás Maduro pidió al pueblo de Estados Unidos evitar una guerra y advirtió sobre operaciones secretas de la CIA en territorio venezolano.

Decirles al pueblo de EE.UU: no queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica, dijo Maduro mientras denunciaba movimientos de inteligencia y maniobras militares frente a las costas venezolanas.



El presidente Donald Trump confirmó que la CIA fue autorizada para ejecutar misiones encubiertas contra el narcotráfico en América Latina.

Aunque evitó mencionar a Caracas, advirtió que Venezuela es una fuente clave del tráfico de drogas hacia EE.UU..

El régimen chavista calificó la decisión como una provocación directa y alertó sobre posibles intentos de golpe.



En medio de la tensión política, Diosdado Cabello acusó a María Corina Machado de ofrecer el control del gas venezolano a un empresario noruego a cambio de apoyo para obtener el Premio Nobel de la Paz.

Según Cabello, congresistas republicanos de Estados Unidos impulsan la candidatura de Machado como parte de un plan geopolítico.

Machado rechazó las acusaciones y aseguró que el chavismo busca desacreditar su liderazgo ante las elecciones.



En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió repatriar los cuerpos de los rehenes israelíes aún retenidos en Gaza.

Durante una ceremonia en Jerusalén, afirmó que Israel no descansará hasta traer de vuelta a cada uno de sus ciudadanos.

El acto, encabezado junto al presidente Isaac Herzog, recordó a las víctimas de la guerra y reafirmó el compromiso del Gobierno con sus familias.



En México, un ataque con drones explosivos sacudió la Fiscalía de Baja California, en Playas de Tijuana.

Los artefactos impactaron sobre el edificio y varios vehículos, dejando daños materiales pero sin víctimas.

El hecho ha encendido las alarmas en el país, donde los cárteles de la droga intensifican el uso de tecnología militar artesanal.



Y en Uruguay, el Senado aprobó la Ley de Muerte Digna, convirtiéndose en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia.

La norma permitirá a pacientes con enfermedades incurables solicitar asistencia médica para morir, bajo supervisión ética y médica especializada.

La votación fue calificada como histórica por organismos de derechos humanos y refuerza la imagen progresista del país.



