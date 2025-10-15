GRABADO el 15-10-2025

El principal aliado de Venezuela en estos momentos es Donald Trump

LOS BOMBARDEROS B-52 ADVIERTEN A MADURO Y EXHIBEN LA SUPERIORIDAD MILITAR DE EE.UU. RadarClips.

Noticias 15 de octubre: EE.UU. BURLA DEFENSA AÉREA VENEZOLANA Noticiero.

EE.UU. DESPLIEGA BOMBARDEROS B-52 EN EL CARIBE FRENTE A LAS COSTAS DE VENEZUELA Gestión.

LA ESCALADA QUE SACUDE ASIA: ¿POR QUÉ ESTALLÓ EL CONFLICTO ENTRE PAKISTÁN Y AFGANISTÁN? Gestión.

TRUMP AUTORIZA A LA CIA OPERACIONES PARA DERROCAR A MADURO RADAR24.

Noticias 15 de octubre: MADURO Y SUS CRÍMENES CRUZAN FRONTERA Noticiero.

Lluvias extremas golpean a México: muertos, desaparecidos y daños reportados Gestión.

El principal aliado de Venezuela en estos momentos es Donald Trump.

LOÚLTIMO Explosión de coche bomba en Guayaquil deja un muerto y dos heridos Gestión.

Noticias del 14 de octubre: EE.UU. ANIQUILA NARCOLANCHA Noticiero.

La tiranía de Maduro ya no es una tragedia nacional, sino una amenaza transnacional.

TRUMP ANUNCIA EL QUINTO ATAQUE A 'NARCOLANCHAS' VINCULADAS A MADURO RADAR24.

Noticias 14 de octubre: MADURO ACUSADO DE ATENTADO CONTRA ACTIVISTAS Noticiero.

CHINA FIRME ANTE TRUMP: Xi Jinping impone tarifas portuarias a buques de EE.UU. Gestión.

Cientos de presos palestinos emocionaodos al volver a su tierra tras acuerdo con Israel Gestión.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

