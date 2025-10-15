GRABADO el 15-10-2025

TRUMP AUTORIZA A LA CIA OPERACIONES PARA DERROCAR A MADURO RADAR24

El despliegue de bombarderos estratégicos B52H de la FuerzaAérea de EEUU sobre el sur del Caribe ha generado una de las mayores tensiones diplomáticas y militares de los últimos meses en la región. Según los radares de control aéreo, las aeronaves de largo alcance sobrevolaron a 140 kilómetros de la isla La Orchila, dentro de la zona FIR de Maiquetía, un área bajo dominio venezolano. Este movimiento coincide con la fase dos del plan antinarcóticos estadounidense, que refuerza la presencia militar en el Caribe para combatir al narcotráfico y enviar un mensaje directo al régimen de NicolásMaduro.



Mientras tanto, el gobierno venezolano ordenó militarizar Caracas y otras zonas estratégicas como Miraflores, El Calvario y la avenida Sucre, bajo el Ejercicio Independencia 200. En paralelo, DonaldTrump acusó públicamente al régimen de abrir cárceles y enviar delincuentes a Estados Unidos, señalando que Venezuela se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad nacional.

Los expertos consultados aseguran que este despliegue representa un mensaje estratégico y disuasivo, pues los B-52H, conocidos como antibúnker, pueden atacar objetivos subterráneos con alta precisión y demostrar la capacidad de proyección global de Washington.



Desde el foro energético en Rusia, la vicepresidenta DelcyRodríguez denunció que el verdadero interés de Estados Unidos es apoderarse del petróleo venezolano, mientras opositores y analistas aseguran que el CartelDeLosSoles y el TrenDeAragua han convertido al país en un Estado narcoterrorista.



En este programa de Radar24 analizamos qué implica esta maniobra militar, cómo responde el régimen de Maduro y por qué el Caribe se ha convertido nuevamente en el epicentro de una creciente disputa geopolítica.



