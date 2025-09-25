GRABADO el 25-09-2025

EE.UU. DESPLIEGA TODO SU PODER Y SE PREPARA PARA UN ATAQUE RADAR24

La 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EstadosUnidos, una de las unidades militares más poderosas y emblemáticas, finalmente se despliega en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Washington difundió nuevas imágenes de sus entrenamientos anfibios en la región, como parte de la operación contra el narcotráfico y en medio de crecientes tensiones con Caracas. El Pentágono mostró a su grupo anfibio realizando maniobras de combate en mar y tierra, con operaciones de desembarco, helicópteros, buques y tropas de élite. Estas imágenes refuerzan el mensaje de poder militar de EE.UU. en la región, que ya cuenta con destructores, submarinos y aeronaves de combate F-35 desplegados en puntos estratégicos.



En su programa Con el Mazo Dando, DiosdadoCabello lanzó duras amenazas a Estados Unidos y aseguró que los venezolanos saldrán a defender al CárteldelosSoles, acusación que Washington utiliza como argumento para su ofensiva en el Caribe. Sus palabras incrementan la tensión política y militar en un escenario ya crítico.



eeuu Venezuela DiosdadoCabello Division82 ComandoSur Noticias Caribe Maduro



00:05 EE.UU. despliega la 82ª División Aerotransportada frente a Venezuela

01:14 Pentágono difunde nuevas imágenes de entrenamientos anfibios en el Caribe

02:40 Diosdado Cabello amenaza con defender al Cártel de los Soles

04:08 Exoficial de inteligencia naval, Jesús Daniel Romero señala que buques de EE.UU. apuntan al narcoestado venezolano

17:10 Cuba ofrece respaldo político a Maduro, pero descarta una guerra con EE.UU.

19:09 Avión vinculado al chavismo se accidenta en Maiquetía viajaba empresario con millonarios contratos

20:10 Diez sismos, dos mayores a 6.0, sacuden Venezuela y el Caribe

25:56 Evo Morales busca reclutar bolivianos para milicias chavistas





estado de conmoción en Venezuela

Nicolás Maduro militariza Venezuela

destructor estadounidense cerca de Venezuela

Jason Dunham buque EE.UU.

Donald Trump amenaza a Maduro

Trump contra narcotráfico venezolano

milicias armadas en Venezuela

Nicolasito entrega armas

drones militares en el Caribe

Petro acusa a Trump en la ONU

crisis política en Venezuela 2024

violación de derechos humanos Venezuela

Maduro suspende garantías constitucionales

guerra catastrófica en Sudamérica

Estados Unidos despliegue militar Caribe

Trump desaparecer narcotráfico

tensión entre Caracas y Washington

protestas en Caracas contra Maduro

militarización de municipios venezolanos

impacto del estado de excepción en Venezuela



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Venezuela: pescadores denuncian amenazas de EE.UU. en el Caribe Gestión.

Noticias de 27 de septiembre: EEUU REVOCA VISA A PETRO TRAS PROTESTA PROPALESTINA Noticiero.

¿DECISIONES DE EE. UU. PODRÍAN CAMBIAR INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips.

¿MADURO prepara a VENEZUELA para la GUERRA contra ESTADOS UNIDOS? Gestión.

Noticias de 26 de setiembre: ISRAEL AMENAZA A HAMÁS Y RECHAZA ESTADO PALESTINO EN ONU Noticiero.

¿EE.UU. DIVIDIDO SOBRE UNA POSIBLE INTERVENCIÓN EN VENEZUELA?.

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24.

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión.

Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA Noticiero.

Atentado contra ICE en Dallas: FBI asegura que hubo meses de preparación Gestión.

La DURA ADVERTENCIA de NETANYAHU a la ONU sobre el ESTADO PALESTINO: "NO LO PERMITIREMOS" Gestión.

NICARAGUA acusa "PLAN SECRETO" de ESTADOS UNIDOS para ROBAR petróleo de VENEZUELA Gestión.

DECENAS DE PAÍSES ABANDONAN la ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU durante discurso de NETANYAHU Gestión.

Noticias de 25 de setiembre: CUBA DESCARTA AYUDAR A VENEZUELA SÍ EEUU LO INVADE Noticiero.

EE.UU. DESPLIEGA TODO SU PODER Y SE PREPARA PARA UN ATAQUE RADAR24.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.