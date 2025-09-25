GRABADO el 25-09-2025

Noticias de 25 de setiembre: CUBA DESCARTA AYUDAR A VENEZUELA SÍ EEUU LO INVADE Noticiero

En medio de estas tensiones, el vicecanciller del régimen cubano, Carlos Fernández de Cossío, declaró que La Habana no participará en un eventual conflicto armado con Estados Unidos para respaldar a Nicolás Maduro. Según sus palabras, la postura oficial de Cuba será brindar únicamente apoyo político a Venezuela, marcando distancia de una confrontación militar directa.



Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundieron un nuevo video que muestra a sus tropas realizando entrenamientos anfibios en el Caribe. Estas maniobras forman parte del despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región. El Comando Sur ha desplegado buques, aeronaves de combate F-35 y unidades expedicionarias de marines como parte de una estrategia de disuasión y control frente a Venezuela.



Por otro lado, la Casa Blanca advirtió al Congreso que podría haber despidos masivos de empleados federales si la oposición demócrata no aprueba la extensión del gasto público hasta finales de noviembre. La amenaza refleja la tensión entre el gobierno republicano de Donald Trump y la bancada opositora, que acusa a la administración de usar la política presupuestaria como herramienta de presión.



Finalmente, el líder palestino Mahmud Abás se dirigió a la Asamblea General de la ONU, donde condenó el ataque de Hamás contra Israel ocurrido el 7 de octubre de 2023. Abás afirmó que el grupo islamista no tendrá ningún papel en la futura gobernanza palestina y pidió a la comunidad internacional apoyar una solución de dos Estados. Su declaración llega en un momento clave, tras el reciente reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países occidentales.



entrenamientos militares EE.UU. Caribe

despliegue tropas estadounidenses Trump

Cuba conflicto Venezuela

Carlos Fernández de Cossío Cuba

despidos masivos Casa Blanca

crisis presupuesto EE.UU. Congreso

Mahmud Abás ONU Palestina

Hamás ataque Israel 2023

solución dos Estados Palestina

tensiones EE.UU. Venezuela Caribe



EEUU Caribe Venezuela Cuba ONU Palestina Israel Noticias



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24.

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión.

Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA Noticiero.

Atentado contra ICE en Dallas: FBI asegura que hubo meses de preparación Gestión.

La DURA ADVERTENCIA de NETANYAHU a la ONU sobre el ESTADO PALESTINO: "NO LO PERMITIREMOS" Gestión.

NICARAGUA acusa "PLAN SECRETO" de ESTADOS UNIDOS para ROBAR petróleo de VENEZUELA Gestión.

DECENAS DE PAÍSES ABANDONAN la ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU durante discurso de NETANYAHU Gestión.

Noticias de 25 de setiembre: CUBA DESCARTA AYUDAR A VENEZUELA SÍ EEUU LO INVADE Noticiero.

EE.UU. DESPLIEGA TODO SU PODER Y SE PREPARA PARA UN ATAQUE RADAR24.

IMÁGENES del entrenamiento del grupo anfibio de ESTADOS UNIDOS cerca al mar de VENEZUELA Gestión.

"ESTADO DE CONMOCIÓN ES PARA BLINDAR CÚPULA CHAVISTA" I radarclips.

Noticias de 25 de septiembre: EEUU REALIZA EJÉRCICIOS MILITARES CERCA A VENEZUELA Noticiero.

Cuba descarta defender a Maduro sí EE.UU. invade Venezuela Gestión.

EE.UU. ACORRALA A MADURO: DESTRUCTORES Y DRONES LISTOS PARA ATACAR I radarclips.

DESTRUCTOR EN COSTAS VENEZOLANAS APUNTA AL CARTEL DE LOS SOLES.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.