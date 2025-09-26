GRABADO el 26-09-2025

NICARAGUA acusa "PLAN SECRETO" de ESTADOS UNIDOS para ROBAR petróleo de VENEZUELA Gestión

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó este jueves a EstadosUnidos de intentar robarle a Venezuela sus reservas de petróleo mediante el despliegue de buques de guerra en el Caribe. La denuncia surge en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y refuerza las críticas contra Washington en la región. ¿Está EE.UU. buscando controlar el petróleo venezolano? En este video analizamos las declaraciones de Ortega, la respuesta de Caracas y el impacto internacional.



