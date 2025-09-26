GRABADO el 26-09-2025

NICARAGUA acusa "PLAN SECRETO" de ESTADOS UNIDOS para ROBAR petróleo de VENEZUELA Gestión

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó este jueves a EstadosUnidos de intentar robarle a Venezuela sus reservas de petróleo mediante el despliegue de buques de guerra en el Caribe. La denuncia surge en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y refuerza las críticas contra Washington en la región. ¿Está EE.UU. buscando controlar el petróleo venezolano? En este video analizamos las declaraciones de Ortega, la respuesta de Caracas y el impacto internacional.

noticiashoy breakingnews internacionales EstadosUnidos Venezuela DanielOrtega Nicaragua Caribe petróleo buquesdeguerra

Estados Unidos vs Venezuela petróleo
Daniel Ortega acusa a Estados Unidos
Ortega denuncia plan contra Venezuela
buques de guerra en el Caribe
reservas de petróleo venezolanas
geopolítica en América Latina
conflicto entre EE.UU. y Venezuela
petróleo como arma de presión
maniobra militar estadounidense
Caribe bajo tensión militar
acusaciones de robo de petróleo
estrategia de Washington en región
alianza Venezuela Nicaragua
respuesta de Caracas a EE.UU.

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24.

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión.

Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA Noticiero.

Atentado contra ICE en Dallas: FBI asegura que hubo meses de preparación Gestión.

La DURA ADVERTENCIA de NETANYAHU a la ONU sobre el ESTADO PALESTINO: "NO LO PERMITIREMOS" Gestión.

NICARAGUA acusa "PLAN SECRETO" de ESTADOS UNIDOS para ROBAR petróleo de VENEZUELA Gestión.

DECENAS DE PAÍSES ABANDONAN la ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU durante discurso de NETANYAHU Gestión.

Noticias de 25 de setiembre: CUBA DESCARTA AYUDAR A VENEZUELA SÍ EEUU LO INVADE  Noticiero.

EE.UU. DESPLIEGA TODO SU PODER Y SE PREPARA PARA UN ATAQUE RADAR24.

IMÁGENES del entrenamiento del grupo anfibio de ESTADOS UNIDOS cerca al mar de VENEZUELA Gestión.

"ESTADO DE CONMOCIÓN ES PARA BLINDAR CÚPULA CHAVISTA" I radarclips.

Noticias de 25 de septiembre: EEUU REALIZA EJÉRCICIOS MILITARES CERCA A VENEZUELA  Noticiero.

Cuba descarta defender a Maduro sí EE.UU. invade Venezuela Gestión.

EE.UU. ACORRALA A MADURO: DESTRUCTORES Y DRONES LISTOS PARA ATACAR I radarclips.

DESTRUCTOR EN COSTAS VENEZOLANAS APUNTA AL CARTEL DE LOS SOLES.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24

video

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión

video

Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA Noticiero

video

Atentado contra ICE en Dallas: FBI asegura que hubo meses de preparación Gestión

video

La DURA ADVERTENCIA de NETANYAHU a la ONU sobre el ESTADO PALESTINO: "NO LO PERMITIREMOS" Gestión

video

NICARAGUA acusa "PLAN SECRETO" de ESTADOS UNIDOS para ROBAR petróleo de VENEZUELA Gestión

video

DECENAS DE PAÍSES ABANDONAN la ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU durante discurso de NETANYAHU Gestión

video

Noticias de 25 de setiembre: CUBA DESCARTA AYUDAR A VENEZUELA SÍ EEUU LO INVADE  Noticiero

video

EE.UU. DESPLIEGA TODO SU PODER Y SE PREPARA PARA UN ATAQUE RADAR24

video

IMÁGENES del entrenamiento del grupo anfibio de ESTADOS UNIDOS cerca al mar de VENEZUELA Gestión

video

"ESTADO DE CONMOCIÓN ES PARA BLINDAR CÚPULA CHAVISTA" I radarclips

video

Noticias de 25 de septiembre: EEUU REALIZA EJÉRCICIOS MILITARES CERCA A VENEZUELA  Noticiero

video

Cuba descarta defender a Maduro sí EE.UU. invade Venezuela Gestión

video

EE.UU. ACORRALA A MADURO: DESTRUCTORES Y DRONES LISTOS PARA ATACAR I radarclips

video

DESTRUCTOR EN COSTAS VENEZOLANAS APUNTA AL CARTEL DE LOS SOLES

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 27 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo