Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO

El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, descartó el envío de tropas terrestres a Ucrania, aunque dejó abierta la opción de ampliar el apoyo aéreo como parte de las garantías de seguridad en discusión con los aliados occidentales. En entrevista con Fox News, Trump cuestionó el costo de la ayuda militar y pidió a Europa un papel más activo. La OTAN prepara una reunión clave sobre estas medidas.



En otra medida polémica, Trump anunció la revisión del contenido de los museos en EE.UU., acusándolos de difundir narrativas woke sobre la esclavitud y la diversidad racial. La CasaBlanca notificó a la Smithsonian Institution y al KennedyCenter que deberán ajustar sus exhibiciones bajo una línea patriótica rumbo al 250 aniversario de la independencia en 2026.



Mientras tanto, el huracán Erin, de categoría 2, avanza por el Atlántico y amenaza con fuertes vientos, oleaje peligroso y evacuaciones en la costa este, desde Carolina del Norte hasta Nueva York. Las autoridades advierten de cortes eléctricos y marejadas ciclónicas en zonas bajas.



En Medio Oriente, Israel movilizó 60.000 reservistas adicionales para una ofensiva en Ciudad de Gaza, con el objetivo de desarmar a Hamás y liberar rehenes. A pesar de nuevas propuestas de tregua de parte de Egipto, Catar y EE.UU., el gobierno israelí no ha respondido formalmente, aumentando la presión internacional por un alto al fuego.



En Colombia, la justicia ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. La apelación sigue en curso y debe resolverse antes del 16 de octubre. Su liberación genera fuertes reacciones políticas y mantiene la tensión en el país.



