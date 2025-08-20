GRABADO el 20-08-2025

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero

El gobierno de EEUU advirtió que está dispuesto a emplear todo su poder contra el narcotráfico vinculado a Venezuela. Washington señala directamente al presidente Nicolás Maduro y a altos mandos militares como responsables de liderar el denominado CarteldelosSoles, una organización acusada de trasladar drogas hacia Norteamérica.

Como parte de esta estrategia, Estados Unidos desplegó tres buques destructores, aviones de vigilancia y cerca de 4.000 efectivos en aguas del Caribe. Además, la administración Trump anunció un aumento de la recompensa por Maduro, elevándola a 50 millones de dólares por información que facilite su captura.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció que estas medidas constituyen una amenaza a la soberanía nacional y a la tensiónregional. La movilización de la milicia venezolana fue anunciada como parte de las acciones defensivas ante la presencia militar estadounidense cerca de sus costas.

