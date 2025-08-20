GRABADO el 20-08-2025

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero

El gobierno de EEUU advirtió que está dispuesto a emplear todo su poder contra el narcotráfico vinculado a Venezuela. Washington señala directamente al presidente Nicolás Maduro y a altos mandos militares como responsables de liderar el denominado CarteldelosSoles, una organización acusada de trasladar drogas hacia Norteamérica.
Como parte de esta estrategia, Estados Unidos desplegó tres buques destructores, aviones de vigilancia y cerca de 4.000 efectivos en aguas del Caribe. Además, la administración Trump anunció un aumento de la recompensa por Maduro, elevándola a 50 millones de dólares por información que facilite su captura.
En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció que estas medidas constituyen una amenaza a la soberanía nacional y a la tensiónregional. La movilización de la milicia venezolana fue anunciada como parte de las acciones defensivas ante la presencia militar estadounidense cerca de sus costas.
noticiashoy breakingnews internacionales EEUU Maduro narcotráfico CarteldelosSoles operaciónantinarco podermilitar tensiónregional

EEUU amenaza
usar todo su poder
narcotráfico Venezuela
Cartel de los Soles
despliegue militar
recompensa 50 millones
Casa Blanca
presión a Maduro
operación antinarco
tensión bilateral
milicia venezolana
acusaciones narco
buques de guerra
fuerza total EEUU
legitimidad cuestionada
reacción de Caracas
alerta regional
medios estadounidenses
conflicto diplomático
seguridad hemisférica


¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión.

Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero.

MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24.

HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión.

Noticias del 21 de agosto: VENEZOLANOS EXPECTANTES ANTE LLEGADA DE BUQUES  Noticiero.

ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión.

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero.

EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión.

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO.

EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24.

Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO Noticiero.

¿Quiénes integran las MILICIAS de MADURO? La VERDAD detrás de la PROPAGANDA Gestión.

Una impresionante "bola de fuego" en Japón iluminó el cielo por completo Gestión.

Noticias del 19 de agosto: PUTIN Y ZELENSKI EN CUMBRE CONVOCADA POR TRUMP Noticiero.

¿Por qué España no puede apagar sus incendios? La respuesta es más grave de lo que crees Gestión.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión

video

Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero

video

MADURO ACUSADO DE "NARCOTERRORISTA" POR LA DEA Y RESPALDA SU CAPTURA RADAR24

video

HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión

video

Noticias del 21 de agosto: VENEZOLANOS EXPECTANTES ANTE LLEGADA DE BUQUES  Noticiero

video

ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión

video

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero

video

EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión

video

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO

video

EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24

video

Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO Noticiero

video

¿Quiénes integran las MILICIAS de MADURO? La VERDAD detrás de la PROPAGANDA Gestión

video

Una impresionante "bola de fuego" en Japón iluminó el cielo por completo Gestión

video

Noticias del 19 de agosto: PUTIN Y ZELENSKI EN CUMBRE CONVOCADA POR TRUMP Noticiero

video

¿Por qué España no puede apagar sus incendios? La respuesta es más grave de lo que crees Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo