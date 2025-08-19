GRABADO el 19-08-2025

MIEDO EN LA DICTADURA: MADURO ORDENA ACTIVACIÓN DE MILICIAS EN TODA VENEZUELA RADAR24

El régimen de NicolásMaduro ha ordenado la movilización de más de 4,5 millones de milicianos en toda Venezuela, una decisión que ha encendido las alarmas dentro y fuera del país. ¿Está el gobierno preparando una respuesta militar ante presiones internacionales? ¿Qué papel juegan las milicias en un contexto de creciente tensión con EstadosUnidos, que acaba de duplicar la recompensa por la captura del mandatario?



En este video te explicamos cómo esta maniobra busca blindar al poder chavista, intimidar a la oposición y reforzar el control territorial. También exploramos el impacto en la vida de los ciudadanos, la percepción internacional y las implicancias de una militarización encubierta en medio de una crisis prolongada. Una pieza esencial para entender la estrategia de una dictadura que actúa bajo presión.



noticiashoy breakingnews dictadura

Venezuela milicias miedo recompensa presiónEEUU soberanía movilización



00:00 Maduro anuncia activación de 4.5 millones de milicianos

02:42 ¿Qué son las milicias bolivariana?

04:50 Maduro acusa a cobardes y habla de traiciones internas

08:57 Activación de misiles: fusiles y misiles

10:20 Maduro está desesperado - Entrevista

12:24 ¿Traición en la cúpula?

13:38 Perfil de milicias: mayoría adultos mayores, sin formación

18:15 "Brutos, criminales": La respuesta de EE.UU a Diosdado Cabello

22:05 ¿Son los últimos días de Nicolás Maduro?

25:15 Los poderosos buques destructores que están llegando a Venezuela



