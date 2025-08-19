GRABADO el 19-08-2025

¿Por qué España no puede apagar sus incendios? La respuesta es más grave de lo que crees Gestión

En 2025, España enfrenta la peor ola de incendios del siglo. Más de 350 mil hectáreas han sido arrasadas por el fuego, dejando muertos, evacuados y una emergencia nacional sin precedentes. En este video te explicamos las 4 claves que ayudan a entender por qué este desastre es tan grave: el clima extremo, el cambio climático, el abandono del campo y la falta de prevención.



noticiashoy breakingnews ambiental España incendios cambiodeclima olasdecalor gestiónforestal emergencia desastreambiental incendiosforestales



incendios españa 2025

ola de calor

cambio climático españa

emergencia ambiental

incendios forestales

incendios europa 2025

fuegos en orense

fuegos zamora

fuegos león

verano extremo

falta de prevención

desastre ecológico

deforestación

España en emergencia

Pedro Sánchez incendios

medios internacionales

militares españa

reforestación

efectos del cambio climático

noticias de hoy españa



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿Quiénes integran las MILICIAS de MADURO? La VERDAD detrás de la PROPAGANDA Gestión.

Una impresionante "bola de fuego" en Japón iluminó el cielo por completo Gestión.

Noticias del 19 de agosto: PUTIN Y ZELENSKI EN CUMBRE CONVOCADA POR TRUMP Noticiero.

¿Por qué España no puede apagar sus incendios? La respuesta es más grave de lo que crees Gestión.

MÉXICO niega acuerdo con la DEA sobre CÁRTELES en la frontera Gestión.

Las RAZONES por las que el DONBÁS define la guerra de PUTIN en UCRANIA Gestión.

MIEDO EN LA DICTADURA: MADURO ORDENA ACTIVACIÓN DE MILICIAS EN TODA VENEZUELA RADAR24.

Las CLAVES para entender POR QUÉ BOLIVIA ya NO QUIERE a la IZQUIERDA en el gobierno Gestión.

Trump felicita a Zelensky por traje formal: ¿cambio de estrategia? Gestión.

Noticias del 19 de agosto: TRUMP ORGANIZA CUMBRE DE PAZ ENTRE PUTIN Y ZELENSKI Noticiero.

Venezuela moviliza 4,5 millones de milicianos frente a amenazas de EE.UU. Gestión.

Noticias del 18 de agosto: TRUMP PREPARARÁ REUNIÓN TRILATERAL CON PUTIN Y ZELENSKI Noticiero.

Unión Europea exige a TRUMP estar en REUNIÓN con PUTIN y ZELENSKI Gestión.

UCRANIA BAJO PRESIÓN PARA CEDER TERRITORIOS CLAVE RADAR24.

EN VIVO: TRUMP, ZELENSKY Y LÍDERES EUROPEOS SOSTIENEN REUNIÓN CLAVE EN WASHINGTON Gestión.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.