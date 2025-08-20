GRABADO el 20-08-2025

¿Quiénes integran las MILICIAS de MADURO? La VERDAD detrás de la PROPAGANDA Gestión

El régimen de NicolásMaduro asegura contar con 4.5 millones de integrantes en la MiliciaBolivariana, pero testimonios y análisis revelan que la realidad es muy distinta. La mayoría de estos supuestos milicianos son adultos mayores, muchos de ellos sin ninguna formaciónmilitar y reclutados bajo promesas de recibir bolsas de alimentos. ¿Qué significa realmente este despliegue? ¿Es una estrategia de control social o una fuerza armada efectiva? En este video te mostramos el verdadero perfil de las milicias de Maduro y cómo esta cifra es vista como un intento desesperado por mostrar poder frente a las presiones internacionales y la amenaza de EstadosUnidos.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela Maduro Milicias MiliciaBolivariana CrisisVenezuela Dictadura AdultosMayores



Desde Diario Gestión

