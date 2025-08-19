GRABADO el 19-08-2025

MÉXICO niega acuerdo con la DEA sobre CÁRTELES en la frontera Gestión

La DEA anunció una iniciativa binacional llamada Proyecto Portero que, según su comunicado, busca desmantelar a los guardianes de los cárteles que operan en la frontera MéxicoEE.UU., controlando el flujo de fentanilo, metanfetamina, armas y dinero. Sin embargo, horas después, la presidenta ClaudiaSheinbaum negó cualquier acuerdo con la agencia estadounidense y subrayó que la única cooperación vigente es un acuerdo de seguridad global con el Departamento de Estado, aún pendiente de firma. ¿Qué implicaciones tiene este choque entre soberanía, coordinación y cooperación en materia de seguridad?



