GRABADO el 19-08-2025

Noticias del 19 de agosto: TRUMP ORGANIZA CUMBRE DE PAZ ENTRE PUTIN Y ZELENSKI Noticiero

DonaldTrump aseguró que está organizando una cumbre de paz entre VladimirPutin y VolodímirZelenski, después de reunirse en Washington con el presidente ucraniano y líderes europeos. Trump afirmó que si la iniciativa prospera, se celebrará un encuentro trilateral para intentar cerrar un acuerdo de paz duradero. Por su parte, Zelenski confirmó que Ucrania está preparada para participar en cualquier formato de negociación, mientras que líderes europeos como FriedrichMerz y EmmanuelMacron apoyaron la propuesta e insistieron en incluir a Europa en las conversaciones.



Desde Pekín, el gobierno de China respaldó públicamente los esfuerzos de negociación entre Rusia y Ucrania. La portavoz Mao Ning declaró que el diálogo es la única solución y reafirmó que su país respalda todo intento de lograr un acuerdo pacífico. Sin embargo, analistas advierten que China mantiene su alianza estratégica con Moscú, reforzada por la próxima visita de Putin a XiJinping.



En Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a lo que llamó amenazas de Estados Unidos. Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita capturarlo y mantiene operaciones antinarcóticos en el Caribe. Maduro aseguró que sus milicias campesinas y obreras están listas para defender la soberanía del país.



Mientras tanto, en la FranjaDeGaza, el grupo islamista Hamás aceptó una nueva propuesta de tregua elaborada por Egipto y Catar. El plan contempla 60 días de cese al fuego y la liberación de rehenes en dos fases, aunque Israel aún no ha respondido oficialmente. La presión internacional aumenta mientras la crisis humanitaria se agrava.



En España, los incendios forestales han arrasado 30.000 hectáreas en menos de 24 horas en provincias como Zamora, León, Ourense y Cáceres. Más de 373.000 hectáreas se han perdido en lo que va del año, la cifra más alta desde que existen registros. Miles de personas han sido evacuadas y el gobierno solicitó ayuda a la UniónEuropea para reforzar la flota aérea contra incendios.



