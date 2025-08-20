EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24
EE.UU. ha anunciado un nuevo protocolo en el que se evaluarán posibles actitudes antiestadounidenses de solicitantes de visas o admisión, lo que plantea interrogantes sobre libertad de expresión y criterios migratorios. En este video analizamos qué se considera una postura antiestadounidense, cómo podría afectar tus entrevistas o trámites consulares, y qué medidas tomar para prepararte ante esta evaluación ideológica. Además, abordamos preguntas clave: ¿qué declaración podría generar rechazo? ¿Es esto legítimo bajo la ley? Todo explicado con ejemplos actuales y recomendaciones prácticas para asegurar tu proceso migratorio. noticiashoy
00:01 Anuncio de EE.UU. sobre revisión de redes sociales en visas
01:39 Qué significa actitudes antiestadounidenses y primeras precisiones
03:12 Nuevos requisitos para visas y entrevistas obligatorias
04:07 Nuevo requisito para la visa de EE.UU desde setiembre
05:37 Revocación de visas a estudiantes y antecedentes recientes
08:42 Análisis legal: ¿es constitucional o se vulnera la libertad de expresión?
