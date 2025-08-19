GRABADO el 19-08-2025

Las CLAVES para entender POR QUÉ BOLIVIA ya NO QUIERE a la IZQUIERDA en el gobierno Gestión

Este domingo 17 de agosto, Bolivia vivió un giro político histórico: el centrista Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) obtuvo cerca del 32  de los votos, seguido del expresidente Jorge Tuto Quiroga con 27 , lo que marca el fin de casi 20 años de hegemonía del MAS bajo Evo Morales.

El oficialismo quedó relegado con apenas 3 , aunque alcanzó lo suficiente para conservar su personería jurídica. Estas elecciones abren un nuevo capítulo político, con una segunda vuelta agendada para el 19 de octubre, en el que se enfrentan dos visiones distintas de país.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

