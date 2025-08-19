GRABADO el 19-08-2025

Las RAZONES por las que el DONBÁS define la guerra de PUTIN en UCRANIA Gestión

El Donbás, integrado por las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, se ha convertido en el núcleo de la guerra y en el mayor objetivo de Putin. Para el presidente de Rusia, controlar este territorio no es solo un asunto militar, sino una pieza clave para garantizar su proyecto de una gran Rusia.



¿Por qué el Donbás es tan importante? Durante la era soviética fue una potencia industrial, con minas de carbón, acero y fábricas, además de tierras agrícolas fértiles, ríos estratégicos y acceso al Mar de Azov. También es una región con fuerte presencia rusoparlante, lo que refuerza el interés de Moscú.



Desde 2014, el Donbás ha sido escenario de combates entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas, con miles de muertos y millones de desplazados. Tras la invasión de 2022, Putin reconoció a Donetsk y Lugansk como estados independientes y los anexó ilegalmente a Rusia.



Este video explica la importancia estratégica e histórica del Donbás, por qué Putin arriesga tanto para controlarlo y qué impacto tendría en el futuro de Ucrania y de Europa.



noticiashoy Putin Rusia Ucrania Donbás Donetsk Lugansk guerra geopolítica internacionales



Desde Diario Gestión

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

