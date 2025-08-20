GRABADO el 20-08-2025

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO

Estados Unidos ha desplegado tres destructores Aegis el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson en aguas del Caribe cerca de Venezuela, junto a 4,000 marines, como parte de una operación contra el narcotráfico dirigido desde ese país. Este despliegue forma parte del esfuerzo del gobierno de Trump para frenar el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, hacia EE. UU. y muestra una escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. destructores CarteldeLosSoles narcotráfico EEUU Venezuela operaciónantinarco

noticiashoy breakingnews internacionales destructores CarteldeLosSoles narcotráfico EEUU Venezuela operaciónantinarco Trump MiliciaNacional tensiónregional

destructores Aegis
despliegue naval en Caribe
USS Gravely
USS Jason Dunham
USS Sampson
4 000 marines
combate al narcotráfico
vías de tráfico de fentanilo
Cartel de los Soles
despliegue militar EE.UU.
tensión EE.UU.Venezuela
milicia nacional venezolana
recompensa por Maduro
operación antinarco
amenaza regional
presencia militar en el Caribe
Trump lucha contra carteles
narcoterrorismo latinoamericano
misiles Tomahawk
vigilancia aérea y naval

