GRABADO el 20-08-2025

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO

Estados Unidos ha desplegado tres destructores Aegis el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson en aguas del Caribe cerca de Venezuela, junto a 4,000 marines, como parte de una operación contra el narcotráfico dirigido desde ese país. Este despliegue forma parte del esfuerzo del gobierno de Trump para frenar el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, hacia EE. UU. y muestra una escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. destructores CarteldeLosSoles narcotráfico EEUU Venezuela operaciónantinarco



noticiashoy breakingnews internacionales



