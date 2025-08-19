GRABADO el 19-08-2025

Trump felicita a Zelensky por traje formal: ¿cambio de estrategia? Gestión

El presidente Zelensky sorprendió en su más reciente encuentro al dejar atrás el uniforme militar que lo caracterizó durante la guerra y aparecer en un traje formal, recibiendo felicitaciones de Trump y generando un intenso debate. ¿Es solo una cuestión de estilo o una clara estrategia política? Recordemos que Zelensky había prometido que solo usaría traje cuando la guerra terminara, pero ahora el gesto adquiere un nuevo valor simbólico. Según expertos en diplomacia, no se trata solo de vestimenta: este movimiento podría fortalecer la confianza entre líderes y enviar un mensaje clave en medio de un contexto de geopolítica global en tensión.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Desde Diario Gestión

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

