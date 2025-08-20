GRABADO el 20-08-2025

EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión

EstadosUnidos anunció una actualización de su política migratoria que ya genera polémica internacional. A partir de ahora, quienes soliciten una visa de trabajo, residencia o estudio en EE.UU. serán evaluados por posibles actitudes consideradas antiestadounidenses, lo que incluye la revisión de redes sociales y cualquier vínculo con organizaciones hostiles o terroristas.



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aclaró que entre los criterios figura la detección de actividad antisemita o de apoyo a ideologías contrarias a los valores fundacionales del país. Esta medida recuerda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que ya impedía la entrada a comunistas o a quienes buscaban derrocar al gobierno.



Sin embargo, expertos en inmigración y defensores de derechos humanos advierten que el término antiestadounidense es ambiguo y subjetivo, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y a decisiones basadas en prejuicios o estereotipos.



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

HURACÁN ERIN EN VIVO: Alerta por inundaciones en Carolina del Norte Gestión.

ISRAEL intensifica BOMBARDEOS y prepara ofensiva en Ciudad de GAZA Gestión.

Noticias del 20 de agosto: EE.UU. AMENAZA A MADURO "USAREMOS TODO NUESTRO PODER" Noticiero.

EE.UU. controlará IDEOLOGÍAS y redes sociales en SOLICITUDES de VISA Gestión.

Estos son los TRES BUQUES de GUERRA que EE.UU. envió a Venezuela para combatir el NARCOTRÁFICO.

EE.UU. PUEDE NEGARTE LA VISA EN 2025 POR TUS IDEAS RADAR24.

Noticias del 20 de agosto: TRUMP DESCARTA TROPAS EN UCRANIA, PERO EVALÚA APOYO AÉREO Noticiero.

¿Quiénes integran las MILICIAS de MADURO? La VERDAD detrás de la PROPAGANDA Gestión.

Una impresionante "bola de fuego" en Japón iluminó el cielo por completo Gestión.

Noticias del 19 de agosto: PUTIN Y ZELENSKI EN CUMBRE CONVOCADA POR TRUMP Noticiero.

¿Por qué España no puede apagar sus incendios? La respuesta es más grave de lo que crees Gestión.

MÉXICO niega acuerdo con la DEA sobre CÁRTELES en la frontera Gestión.

Las RAZONES por las que el DONBÁS define la guerra de PUTIN en UCRANIA Gestión.

MIEDO EN LA DICTADURA: MADURO ORDENA ACTIVACIÓN DE MILICIAS EN TODA VENEZUELA RADAR24.

Las CLAVES para entender POR QUÉ BOLIVIA ya NO QUIERE a la IZQUIERDA en el gobierno Gestión.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.