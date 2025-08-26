GRABADO el 26-08-2025

Investigan a sospechoso de robo de joyas valorizadas en s/150 mil

Un sujeto es investigado por la policía por presuntamente pertenecer a una banda criminal sindicada de robar joyas y objetos de valor de una casa de la urb. El golf, en el distrito Trujillo de Víctor Larco.



Franklin Villacorta flores de 31 años, alias Chato Frank, fue detenido en el distrito de Alto Trujillo tras identificar la placa del auto en la que se transportaron los delincuentes para el robo en la vivienda.



Según testigos del robo, a la casa de la víctima ingresaron tres personas para perpetrar el hecho.



Ante lo ocurrido, los vecinos de la urbanización El Golf, una zona con baja incidencia delictiva, piden detener a los otros sospechosos del robo, así como reforzar el patrullaje policial en el lugar.



Desde Cosmos Perú

