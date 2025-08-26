GRABADO el 26-08-2025

Pasajero dejó 28 kg de droga en Terrapuerto

28 kilos de marihuana fueron incautados por la policía, tras la alerta y aviso del personal de vigilancia del Terrapuerto de Trujillo.



La noche del último sábado, una persona abordó un ómnibus interprovincial con destino a Barranca y pretendió trasladar la ilícita mercadería.



Según informó, el gerente del Terrapuerto, Jorge Vega, por la tarde un adulto mayor compró el pasaje en la agencia Latham, horas después un joven llega a la zona de embarque y antes de partir, el personal se percató que algo olía mal, una situación que hizo que el hombre huyera rápidamente del lugar.



La policía realizó el retiro de las bolsas con ilegal mercadería y analizan las imágenes de la cámara de seguridad para identificar a la persona que pretendió trasladar estos paquetes.



Vega recalcó el trabajo articulado y coordinado con personal policial para vigilar el Terrapuerto en salvaguarda de los viajeros.



