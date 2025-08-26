GRABADO el 26-08-2025

Trujillo, Chepén y Pacasmayo con temperaturas de 18 grados

Un frío inusual se ha instalado en la costa norte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por la presencia de vientos en la franja costera, los cuales se mantendrán hasta el 25 de agosto, generando una baja considerable de temperaturas que golpea con mayor fuerza a Trujillo, Chepén y Pacasmayo, en la región La Libertad.



La ingeniera Natalie Zamudio, meteoróloga del Senamhi, explicó que este descenso térmico se debe a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que enfría las aguas del mar y provoca que las temperaturas en estos días se reduzcan hasta los 18 grados en las ciudades mencionadas.



Según la especialista, esta condición climática comenzaría a variar a partir del 27 de agosto. Sin embargo, advirtió que no se descarta la presencia de vientos moderados a fuertes, lo que podría extender la sensación de frío en la población costera.



Zamudio añadió que el panorama en la sierra liberteña no será muy diferente. Allí las bajas temperaturas y el clima frío continuarán persistiendo, lo que exige mayores cuidados, especialmente en comunidades rurales y zonas de altura, más expuestas a los cambios bruscos del tiempo.



Ante este escenario, la meteoróloga recomendó a la población abrigarse de manera adecuada, evitar el consumo de bebidas frías y protegerse para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.



