GRABADO el 27-08-2025

COER brindará ayuda a pescadores afectados por oleajes

La jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Lambayeque, Cristina Huamanchumo, informó que los pescadores afectados por los recientes oleajes anómalos en el litoral de la región recibirán ayuda humanitaria. La medida busca atender de manera inmediata a las familias que han visto interrumpidas sus labores y cuya economía se ha visto seriamente perjudicada.

Huamanchumo precisó que el COER, en coordinación con las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), viene evaluando los daños ocasionados para distribuir de forma oportuna los bienes de primera necesidad.

Los oleajes anómalos registrados en los últimos días no solo han paralizado las faenas pesqueras, sino que también han ocasionado la pérdida de implementos y daños en embarcaciones. Esto ha incrementado la preocupación de las familias que dependen directamente de la pesca artesanal, principal sustento en diversas caletas de la región.

La funcionaria destacó que se mantendrán en alerta ante nuevas emergencias en la franja costera, al tiempo que exhortó a los pescadores a acatar las disposiciones de seguridad emitidas por la Marina de Guerra del Perú. Reiteró, además, que la ayuda humanitaria llegará en los próximos días como parte del compromiso del Gobierno Regional de Lambayeque de apoyar a las comunidades más vulnerables.

FUENTE: EXPRESIÓN

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

