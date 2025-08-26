GRABADO el 26-08-2025

Partido de fútbol terminó en gresca entre jugadores y árbitros

Un encuentro deportivo de la segunda división de la liga distrital de fútbol de Trujillo terminó en una gresca entre jugadores y árbitros.



El partido enfrentó a las escuadras de Sevilla Trujillo y E.O.F universitario de deportes, la mañana del último domingo en el estadio Chan Chan.



El árbitro asistente del encuentro Juan Bolaños Llempén de 31 años y quien denunció haber sido agredido contó que la pelea se produjo por un penal no sancionado.



Él presenta lesiones en varias partes del cuerpo y sostiene que se defendió de las patadas y puñetes que le propinaron.



Acudió a la comisaría Ayacucho para denunciar a cuatro personas implicadas en los actos violentos.



Frente a estos actos de violencia, pidió que las autoridades competentes otorguen las garantías para el desarrollo de estos cotejos, pues según dijo el partido no contaba con presencia policial ni de serenazgo.



Al respecto, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna también se pronunció.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Manchis se convierte en heroína al frustrar atentado con dinamita.

Buscan identificar a sujeto que robó una bicicleta.

Serenos intervienen a consumidores de sustancias tóxicas.

Detonan explosivo en inmueble de la urb. Pesqueda.

Cinco heridos dejó el despiste de un auto colectivo.

COER brindará ayuda a pescadores afectados por oleajes.

Santuario de Guadalupe será restaurado con inversión de s 30 millones.

Poste a punto de colapsar en urb. Primavera.

PNP desarticula banda criminal La Jauría.

Partido de fútbol terminó en gresca entre jugadores y árbitros.

Pasajero dejó 28 kg de droga en Terrapuerto.

Investigan a sospechoso de robo de joyas valorizadas en s/150 mil.

Semana regional de la lactancia materna amor que nutre y protege al país.

Trujillo, Chepén y Pacasmayo con temperaturas de 18 grados.

Cierran local e intervienen a dos requisitoriados.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.