GRABADO el 26-08-2025

Partido de fútbol terminó en gresca entre jugadores y árbitros

Un encuentro deportivo de la segunda división de la liga distrital de fútbol de Trujillo terminó en una gresca entre jugadores y árbitros.

El partido enfrentó a las escuadras de Sevilla Trujillo y E.O.F universitario de deportes, la mañana del último domingo en el estadio Chan Chan.

El árbitro asistente del encuentro Juan Bolaños Llempén de 31 años y quien denunció haber sido agredido contó que la pelea se produjo por un penal no sancionado.

Él presenta lesiones en varias partes del cuerpo y sostiene que se defendió de las patadas y puñetes que le propinaron.

Acudió a la comisaría Ayacucho para denunciar a cuatro personas implicadas en los actos violentos.

Frente a estos actos de violencia, pidió que las autoridades competentes otorguen las garantías para el desarrollo de estos cotejos, pues según dijo el partido no contaba con presencia policial ni de serenazgo.

Al respecto, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna también se pronunció.

